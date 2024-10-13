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13 октября, 15:38

Заботкин: Центробанк РФ больше не зависит от МВФ, все обязательства закрыты

Российский Центробанк больше не отчитывается перед Международным валютным фондом (МВФ), все макроэкономические обязательства перед ним центральный регулятор погасил ещё в 2000-х годах. Об этом уведомил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин в интервью блогеру-миллиардеру Игорю Рыбакову. Беседа опубликована на Youtube-канале предпринимателя.

«Наши обязательства перед МВФ были полностью погашены в начале 2000-х [годов] уже, поэтому никаких обязательств перед МВФ в части макроэкономической политики вот с того момента, когда мы перестали получать от него финансовую помощь, мы не несём. Последние транши мы получили накануне кризиса 1998 года», — объяснил Заботкин.

Зампред ЦБ разоблачил родившийся в 90-х годах миф о том, что регулятор зависит от МВФ с тех пор, как на нашу страну на фоне дефицита в бюджете обрушился экономический кризис, и Россия взяла у фонда кредит. По его словам, даже тогда Центробанк не подчинялся МВФ, хотя должен был, как и российский кабмин, согласовывать с фондом вопросы макроэкономической политики, как того предусматривал договор получения займа. Сейчас в этом нет необходимости, ведь займы уже выплачены, подчеркнул Заботкин.

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Кстати, ранее в МВФ признали, что экономика РФ доказала свою устойчивость в условиях санкций. По мнению экспертов, это объясняется несколькими факторами, а в частности тем, что объёмы российского экспорта нефти остались стабильными, несмотря на многочисленные ограничения.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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