Гастроэнтеролог назвала 4 причины, почему гастрит обостряется именно осенью

Осенью обострение гастрита становится одной из самых распространённых проблем со здоровьем. Это объясняется не только физиологическими, но и психологическими факторами, заявила РИА «ФедералПресс» гастроэнтеролог София Кардашова.

В частности, осенью мы начинаем есть меньше свежих овощей и фруктов, богатых клетчаткой и витаминами. В то же время в рационе появляется много жирных и вредных блюд: фастфуд, жареное мясо, острые и солёные соусы. Эти продукты раздражают слизистую желудка и приводят к гастриту.

Другой причиной, влияющей на обострение болезни, врач назвала сокращение светового дня и понижение температуры за окном. Это приводит к малоактивному образу жизни и перееданию. Излишки еды перегружают желудок и могут спровоцировать воспаление. Ослабление иммунитета в осенний период является ещё одним фактором риска.

«В борьбе с простудными заболеваниями многие начинают принимать различные лекарства — антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые могут негативно воздействовать на слизистую желудка», — уточнила врач.

Осенью люди часто впадают в депрессию и апатию. В такие периоды мы больше едим, чтобы поднять себе настроение, а это приводит к перееданию. Сам стресс и негативные эмоции также влияют на желудок, добавила медик.

«Доказано, что стресс способен усиливать воспалительные процессы и ухудшать работу пищеварительной системы, что может вызывать или усугублять гастрит», — рассказала специалист.