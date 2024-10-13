В Башкортостане глава Сибая оговорился и принёс соболезнования в День республики
В башкирском городе Сибай жителей с Днём республики поздравили достаточно необычным способом. Исполняющий обязанности мэра Сергей Озерцов оговорился и принёс соболезнования вместо поздравлений. Видео с его выступлением распространилось в соцсетях.
«Дорогие сибайцы, уважаемые коллеги, примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», — говорит Озерцов на кадрах.
Зрители, видимо, чтобы не смущать нынешнего мэра — похлопали ему. Между тем, в соцсетях у Озерцова в День республики вышел пост с настоящим поздравлением.
Ранее на оговорке поймали американского госсекретаря Энтони Блинкена. В его случае ситуация была намного серьёзнее. Он допустил ошибку и назвал Зеленского премьер-министром Украины.
Telegram / Сергей Озерцов