В Башкортостане глава Сибая оговорился и принёс соболезнования в День республики

В башкирском городе Сибай жителей с Днём республики поздравили достаточно необычным способом. Исполняющий обязанности мэра Сергей Озерцов оговорился и принёс соболезнования вместо поздравлений. Видео с его выступлением распространилось в соцсетях.

«Дорогие сибайцы, уважаемые коллеги, примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», — говорит Озерцов на кадрах.

Зрители, видимо, чтобы не смущать нынешнего мэра — похлопали ему. Между тем, в соцсетях у Озерцова в День республики вышел пост с настоящим поздравлением.