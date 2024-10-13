Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
13 октября, 19:15

В Башкортостане глава Сибая оговорился и принёс соболезнования в День республики

В башкирском городе Сибай жителей с Днём республики поздравили достаточно необычным способом. Исполняющий обязанности мэра Сергей Озерцов оговорился и принёс соболезнования вместо поздравлений. Видео с его выступлением распространилось в соцсетях.

«Дорогие сибайцы, уважаемые коллеги, примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», — говорит Озерцов на кадрах.

Зрители, видимо, чтобы не смущать нынешнего мэра — похлопали ему. Между тем, в соцсетях у Озерцова в День республики вышел пост с настоящим поздравлением.

Мэр немецкого курорта отказался принимать новых беженцев из Украины
Мэр немецкого курорта отказался принимать новых беженцев из Украины

Ранее на оговорке поймали американского госсекретаря Энтони Блинкена. В его случае ситуация была намного серьёзнее. Он допустил ошибку и назвал Зеленского премьер-министром Украины.

Обложка ©

Telegram / Сергей Озерцов

Наталья Афонина
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Общество
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров