Столтенберг признал, что выстраивание отношений с РФ было верным решением Запада

Решение стран НАТО выстраивать хорошие отношения с Россией после холодной войны было верным. Об этом заявил экс-генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Я по-прежнему считаю, что это была правильная стратегия. Было правильно после холодной войны попытаться улучшить отношения с Россией», — приводит его слова журнал Spiegel.

Политик также провёл параллели между периодом холодной войны и нынешней мировой ситуацией, отметив, что противостояние НАТО и Варшавского договора было более предсказуемым, поскольку ни одна из сторон не хотела рисковать началом полномасштабного конфликта. Столтенберг добавил, что сегодня западные страны вкладывают средства в военные силы «не для ведения войны, а для её предотвращения», так как в противном случае Россия якобы не будет воспринимать НАТО всерьёз.