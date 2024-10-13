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13 октября, 16:01

Столтенберг признал, что выстраивание отношений с РФ было верным решением Запада

Решение стран НАТО выстраивать хорошие отношения с Россией после холодной войны было верным. Об этом заявил экс-генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Я по-прежнему считаю, что это была правильная стратегия. Было правильно после холодной войны попытаться улучшить отношения с Россией», — приводит его слова журнал Spiegel.

Политик также провёл параллели между периодом холодной войны и нынешней мировой ситуацией, отметив, что противостояние НАТО и Варшавского договора было более предсказуемым, поскольку ни одна из сторон не хотела рисковать началом полномасштабного конфликта. Столтенберг добавил, что сегодня западные страны вкладывают средства в военные силы «не для ведения войны, а для её предотвращения», так как в противном случае Россия якобы не будет воспринимать НАТО всерьёз.

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Ранее Столтенберг заявил, что вооружённого конфликта на Украине можно было избежать, если бы страны НАТО начали оказывать Киеву военную поддержку ещё в 2014 году. В западных СМИ отметили, что он сожалеет об упущенной возможности, однако не стал критиковать страны НАТО. Вместо этого, как считает бывший генсек, в будущем странам, входящим в альянс, следует усилить помощь Киеву.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александра Мышляева
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