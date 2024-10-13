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13 октября, 18:34

Появились кадры с места обрушения декорации на съёмках фильма «Василий Тёркин»

Последствия обрушения на съёмках фильма «Василий Тёркин» в Ленобласти. Фото © Telegram / 78 Новости

Последствия обрушения на съёмках фильма «Василий Тёркин» в Ленобласти. Фото © Telegram / 78 Новости

Появилось видео с последствиями обрушения на съёмках фильма «Василий Тёркин» в Ленобласти. На кадрах, которые опубликовал 78.ru, можно рассмотреть обвалившуюся платформу.

Последствия обрушения на съёмках фильма «Василий Тёркин» в Ленобласти. Видео © Telegram / 78 Новости

Как рассказал 83-летний режиссёр картины Карен Геворкян, среди упавших людей в основном были актёры массовки. Также в числе пострадавших оказался и он сам, но ему повезло отделаться лишь лёгким испугом. По словам постановщика, некоторую информацию об инциденте в Интернете преувеличивают.

«Там у нас такой маленький полустанок с платформой был сделан. Платформа эта состоит из 7–8 секций. И во время съёмки на одном отрезке пол пошёл вниз и плашмя упал вместе с нами. Высота там — около 1,5 метра. Ничего приятного, конечно. Люди ушибы получили, камера у меня погнулась, очки потерял. Но это не такая трагедия, как раздувают в Интернете. Ни о каких тяжёлых состояниях актёров речь не идёт. Три человека уже вернулись на своих ногах домой», — рассказал режиссёр в беседе с kp.ru.

Одним из пострадавших при съёмках фильма «Василий Тёркин» оказался режиссёр Карен Геворкян
Одним из пострадавших при съёмках фильма «Василий Тёркин» оказался режиссёр Карен Геворкян

Напомним, неприятный инцидент произошёл 13 октября на одном из полигонов Толмачёвского поселения в Лужском районе Ленобласти. Под людьми рухнул пол декоративного вагона. СМИ писали, что трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Известно, что сегодня был последний съёмочный день.

Алёна Зиновьева
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