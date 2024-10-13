Появились кадры с места обрушения декорации на съёмках фильма «Василий Тёркин»

Как рассказал 83-летний режиссёр картины Карен Геворкян, среди упавших людей в основном были актёры массовки. Также в числе пострадавших оказался и он сам, но ему повезло отделаться лишь лёгким испугом. По словам постановщика, некоторую информацию об инциденте в Интернете преувеличивают.

«Там у нас такой маленький полустанок с платформой был сделан. Платформа эта состоит из 7–8 секций. И во время съёмки на одном отрезке пол пошёл вниз и плашмя упал вместе с нами. Высота там — около 1,5 метра. Ничего приятного, конечно. Люди ушибы получили, камера у меня погнулась, очки потерял. Но это не такая трагедия, как раздувают в Интернете. Ни о каких тяжёлых состояниях актёров речь не идёт. Три человека уже вернулись на своих ногах домой», — рассказал режиссёр в беседе с kp.ru.