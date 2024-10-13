Армия России сбросом с дрона подорвала минный шлагбаум в Харьковской области

Расчёт БПЛА группировки «Запад» ВС РФ уничтожил «шлагбаум» ВСУ из противотанковых мин в Харьковской области. Ролик опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Российский дрон уничтожает минный шлагбаум в Харьковской области с помощью сброса. Видео © Telegram / Минобороны России

«В ходе ведения воздушной разведки был обнаружен минный шлагбаум из противотанковых мин у дороги, ведущей к позициям украинских подразделений. Точными сбросами боеприпасов с БпЛА установленный ВСУ минный шлагбаум был ликвидирован методом подрыва», — сказано в публикации.

На опубликованных ведомством кадрах виден ряд из по меньшей мере 14 противотанковых мин, которые размещены поперёк грунтовой дороги. Над ними зависает российский беспилотник, который сбрасывает на минный шлагбаум взрывной боеприпас, уничтожая минное заграждение. На втором фрагменте видно, как аналогичную процедуру повторяют с минами в поле. В обоих случаях всё заканчивается мощной детонацией.