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13 октября, 16:25

Армия России сбросом с дрона подорвала минный шлагбаум в Харьковской области

Уничтожение дроном РФ минного шлагбаума ВСУ на Харьковщине попало на видео

Расчёт БПЛА группировки «Запад» ВС РФ уничтожил «шлагбаум» ВСУ из противотанковых мин в Харьковской области. Ролик опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Российский дрон уничтожает минный шлагбаум в Харьковской области с помощью сброса. Видео © Telegram / Минобороны России

«В ходе ведения воздушной разведки был обнаружен минный шлагбаум из противотанковых мин у дороги, ведущей к позициям украинских подразделений. Точными сбросами боеприпасов с БпЛА установленный ВСУ минный шлагбаум был ликвидирован методом подрыва», — сказано в публикации.

На опубликованных ведомством кадрах виден ряд из по меньшей мере 14 противотанковых мин, которые размещены поперёк грунтовой дороги. Над ними зависает российский беспилотник, который сбрасывает на минный шлагбаум взрывной боеприпас, уничтожая минное заграждение. На втором фрагменте видно, как аналогичную процедуру повторяют с минами в поле. В обоих случаях всё заканчивается мощной детонацией.

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Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения российским БПЛА «Иноходец» двух украинских автомобилей в Курской области. Беспилотник уничтожил обе машины за несколько залпов, ликвидацию целей подтвердили с помощью средств объективного контроля, которые зафиксировали прямые попадания, взрывы и последовавшую детонацию боеприпасов.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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