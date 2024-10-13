В Тбилиси поставили ограждение вокруг подземного перехода, где погибла россиянка
В Тбилиси поставили защитное ограждение вокруг подземного перехода, в котором погибла росссийская туристка. Обновлением инфраструктуры жители поделились в социальных сетях.
На площади Республики рабочие установили высокое железное сооружение. После трагедии в соцсетях началось активное обсуждение безопасности городской инфраструктуры: пользователи отмечали, что парапет перехода не выполняет свою защитную функцию должным образом, и призывали городские власти обратить внимание на эту проблему.
Напомним, российская туристка погибла в Грузии, случайно оступившись и упав в подземный переход. Девушка перед смертью гуляла и пела песню «В последний раз», снимая себя и подругу на видео. Подруга вызвала скорую, медики госпитализировали пострадавшую, у неё зафиксировали перелом основания черепа. К сожалению, спасти её не удалось.