Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
13 октября, 19:10

В Тбилиси поставили ограждение вокруг подземного перехода, где погибла россиянка

Новое ограждение вокруг перехода в Тбилиси. Обложка © X / kashkinaad

Новое ограждение вокруг перехода в Тбилиси. Обложка © X / kashkinaad

В Тбилиси поставили защитное ограждение вокруг подземного перехода, в котором погибла росссийская туристка. Обновлением инфраструктуры жители поделились в социальных сетях.

Новое ограждение вокруг перехода в Тбилиси. Обложка © X / kashkinaad

Новое ограждение вокруг перехода в Тбилиси. Обложка © X / kashkinaad

На площади Республики рабочие установили высокое железное сооружение. После трагедии в соцсетях началось активное обсуждение безопасности городской инфраструктуры: пользователи отмечали, что парапет перехода не выполняет свою защитную функцию должным образом, и призывали городские власти обратить внимание на эту проблему.

Последние секунды жизни россиянки, погибшей в Тбилиси под песню Пугачёвой, попали на видео
Последние секунды жизни россиянки, погибшей в Тбилиси под песню Пугачёвой, попали на видео

Напомним, российская туристка погибла в Грузии, случайно оступившись и упав в подземный переход. Девушка перед смертью гуляла и пела песню «В последний раз», снимая себя и подругу на видео. Подруга вызвала скорую, медики госпитализировали пострадавшую, у неё зафиксировали перелом основания черепа. К сожалению, спасти её не удалось.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Грузия
  • В мире
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров