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13 октября, 17:37

SpaceX впервые смогла посадить носитель Super Heavy на стартовую площадку

Компания Илона Маска SpaceX впервые в истории космонавтики успешно приземлила первую ступень ракеты Starship, известную как Super Heavy, на стартовую площадку в Техасе. Трансляция велась на ресурсах компании в Сети.

SpaceX впервые смогла посадить носитель Super Heavy на стартовую площадку. Видео © X / Space X

Ступень, охваченная огнём, постепенно опустилась на площадку и затем встала на специальную установку Mechazilla, представляющую собой металлическую башню с механизированной рукой. Сверхтяжёлая ракета Starship, разрабатываемая для миссий на Луну и Марс, успешно приземлилась в ходе пятого тестового запуска.

Маск: В будущем SpaceX сможет предложить путешествие на Марс всем желающим
Маск: В будущем SpaceX сможет предложить путешествие на Марс всем желающим

Ранее Илон Макс заявил, что первые полёты на Марс состоятся уже через два года. Примерно в 2026 году на другую планету сможет отправиться первый непилотируемый космический корабль Starship, а через четыре года — пилотируемый. Ещё одной целью бизнесмена стали планы построить самодостаточный город на Марсе. Возможно, он появится там примерно через 20 лет.

Обложка ©

X / Space X

Александра Мышляева
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