SpaceX впервые смогла посадить носитель Super Heavy на стартовую площадку

Ступень, охваченная огнём, постепенно опустилась на площадку и затем встала на специальную установку Mechazilla, представляющую собой металлическую башню с механизированной рукой. Сверхтяжёлая ракета Starship, разрабатываемая для миссий на Луну и Марс, успешно приземлилась в ходе пятого тестового запуска.

Ранее Илон Макс заявил, что первые полёты на Марс состоятся уже через два года. Примерно в 2026 году на другую планету сможет отправиться первый непилотируемый космический корабль Starship, а через четыре года — пилотируемый. Ещё одной целью бизнесмена стали планы построить самодостаточный город на Марсе. Возможно, он появится там примерно через 20 лет.