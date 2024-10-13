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13 октября, 19:19

Военно-исторический фестиваль «Москва за нами» прошёл на Бородинском поле

Военно-исторический фестиваль «Москва за нами». Обложка © Telegram / Бородинское поле l Музей-заповедник

Военно-исторический фестиваль «Москва за нами». Обложка © Telegram / Бородинское поле l Музей-заповедник

Авиация, танки, мотоциклы, БТР, пулемёты, масштабные пиротехнические эффекты перенесли участников военно-исторического фестиваля «Москва за нами. 1941 год». Мероприятие прошло в Можайском округе на Бородинском поле.

Военно-исторический фестиваль «Москва за нами». Видео © Telegram / Бородинское поле l Музей-заповедник

На интерактивных площадках реконструкторы показали и рассказали, как были устроены и как использовались различные виды оружия времён Великой Отечественной войны. Участники узнали о боевых задачах, которые выполняли разные войска, о теле- и радиосвязи, а также о трудностях противовоздушной обороны и работе врачей в полевых условиях.

«Ради памяти павших и ныне живых участников и свидетелей грозных военных лет мы должны во что бы то ни стало беречь мир, который они отстояли, и научить наших детей беречь его», — отметили организаторы мероприятия

Тыквенные блины и пряный латте: Что ждёт москвичей на фестивале «Золотая осень»
Тыквенные блины и пряный латте: Что ждёт москвичей на фестивале «Золотая осень»

Ранее Life.ru рассказывал, что 15 коллективов вышли в финал театрального фестиваля «Точка А». В состав экспертной комиссии вошли именитые представители культуры и искусства, возглавляемые ректором ГИТИСа, заслуженным деятелем искусств России Григорием Заславским. Идея проведения конкурса принадлежит ректору ВГИКа Владимиру Малышеву, а название символизирует начальную стадию пути участников и их возможность проявить себя.

Александра Мышляева
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