Военно-исторический фестиваль «Москва за нами» прошёл на Бородинском поле
Военно-исторический фестиваль «Москва за нами». Обложка © Telegram / Бородинское поле l Музей-заповедник
Авиация, танки, мотоциклы, БТР, пулемёты, масштабные пиротехнические эффекты перенесли участников военно-исторического фестиваля «Москва за нами. 1941 год». Мероприятие прошло в Можайском округе на Бородинском поле.
Военно-исторический фестиваль «Москва за нами». Видео © Telegram / Бородинское поле l Музей-заповедник
На интерактивных площадках реконструкторы показали и рассказали, как были устроены и как использовались различные виды оружия времён Великой Отечественной войны. Участники узнали о боевых задачах, которые выполняли разные войска, о теле- и радиосвязи, а также о трудностях противовоздушной обороны и работе врачей в полевых условиях.
«Ради памяти павших и ныне живых участников и свидетелей грозных военных лет мы должны во что бы то ни стало беречь мир, который они отстояли, и научить наших детей беречь его», — отметили организаторы мероприятия
Ранее Life.ru рассказывал, что 15 коллективов вышли в финал театрального фестиваля «Точка А». В состав экспертной комиссии вошли именитые представители культуры и искусства, возглавляемые ректором ГИТИСа, заслуженным деятелем искусств России Григорием Заславским. Идея проведения конкурса принадлежит ректору ВГИКа Владимиру Малышеву, а название символизирует начальную стадию пути участников и их возможность проявить себя.