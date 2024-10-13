Военно-исторический фестиваль «Москва за нами» прошёл на Бородинском поле

Авиация, танки, мотоциклы, БТР, пулемёты, масштабные пиротехнические эффекты перенесли участников военно-исторического фестиваля «Москва за нами. 1941 год». Мероприятие прошло в Можайском округе на Бородинском поле.

Военно-исторический фестиваль «Москва за нами». Видео © Telegram / Бородинское поле l Музей-заповедник

На интерактивных площадках реконструкторы показали и рассказали, как были устроены и как использовались различные виды оружия времён Великой Отечественной войны. Участники узнали о боевых задачах, которые выполняли разные войска, о теле- и радиосвязи, а также о трудностях противовоздушной обороны и работе врачей в полевых условиях.

«Ради памяти павших и ныне живых участников и свидетелей грозных военных лет мы должны во что бы то ни стало беречь мир, который они отстояли, и научить наших детей беречь его», — отметили организаторы мероприятия