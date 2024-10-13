Словацкий депутат Европарламента Любош Блага приехал в Москву, чтобы выразить России благодарность за освобождение Европы от фашизма и извиниться перед россиянами за русофобскую политику, которой так привержены страны Запада. Об этом парламентарий рассказал в личном телеграм-канале.

Словацкий депутат Европарламента Любош Блага посетил Москву, чтобы извиниться перед россиянами за русофобию Запада. Видео © Telegram / Ľuboš Blaha

«Сердечные приветы из Москвы, друзья. Россия всё такая же красивая, мудрая, передовая. <...> Я приехал, чтобы поблагодарить за освобождение от фашизма. И извиниться за русофобию на Западе», — говорит он в видео, записанном на Красной площади.

Европейский депутат призвал остановить ненависть к России, которую продолжают намеренно распространять на Западе. Он добавил, что не может больше спокойно наблюдать за ростом антироссийских настроений, и приехал в столицу РФ как друг. А ещё парламентарий анонсировал своё участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову вместе со словацкими студентами, обучающимися в МГИМО.

Блага признался, что хочет принести народу России извинения за все те резолюции, которые принимает против нашей страны Европарламент, и назвал некоторые из них фашистскими. Он напомнил, что жители Словакии — славянский народ и их никогда не заставят испытывать ненависть к русским. Парламентарий выразил протест поставкам западного оружия Киеву, антироссийским санкциям и эскалации конфликта и призвал Запад возобновить диалог с Москвой. Депутат добавил, что именно с такими тезисами выступит с лекцией, приуроченной к 80-летию МГИМО.

«Мы отвергаем отправку оружия на Украину, отвергаем санкции против России, отвергаем эскалацию конфликта. Мы не хотим, чтобы наши дети умирали в ядерной войне, словаки хотят мира», — резюмировал Блага.