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13 октября, 18:07

Команда Бивола подаст протест на итог поединка с Бетербиевым

Дмитрий Бивол. Обложка © ТАСС / Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Дмитрий Бивол. Обложка © ТАСС / Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Команда боксёра Дмитрия Бивола намерена опровергнуть результат поединка против соотечественника Артура Бетербиева. Об этом заявил менеджер спортсмена Вадим Корнилов в интервью YouTube-каналу BoxNation.

«Мы собираемся подать протест. Мы все знаем, что это не сработает, но, по крайней мере, судья должен нести хоть какую-то ответственность за то, что он сделал. Потому что то, что они делают, становится очень разрушительным для спорта. Существуют организации, в которых есть супервайзеры. Все эти руководители дружат с судьями. Они обнимаются с промоутерами, и это похоже на грандиозную схему», — сказал Корнилов.

По его словам, этот судья провёл множество боёв и проявил себя очень хорошо на других поединках. Он отметил, что было бы полезно, если бы рефери попросили подсчитать количество нанесённых ударов, а также добавил, что результат 116-112 в пользу Бетербиева просто невозможен.

«Не лучший бой, но я выиграл»: Бетербиев оценил поединок с Биволом
«Не лучший бой, но я выиграл»: Бетербиев оценил поединок с Биволом

Напомним, что в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на Kingdom Arena в ночь на 13 октября состоялся бой двух российских непобеждённых боксёров — Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Победу судейским решением одержал Бетербиев и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 79,378 кг).

Александра Мышляева
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