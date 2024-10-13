Команда Бивола подаст протест на итог поединка с Бетербиевым

Команда боксёра Дмитрия Бивола намерена опровергнуть результат поединка против соотечественника Артура Бетербиева. Об этом заявил менеджер спортсмена Вадим Корнилов в интервью YouTube-каналу BoxNation.

«Мы собираемся подать протест. Мы все знаем, что это не сработает, но, по крайней мере, судья должен нести хоть какую-то ответственность за то, что он сделал. Потому что то, что они делают, становится очень разрушительным для спорта. Существуют организации, в которых есть супервайзеры. Все эти руководители дружат с судьями. Они обнимаются с промоутерами, и это похоже на грандиозную схему», — сказал Корнилов.

По его словам, этот судья провёл множество боёв и проявил себя очень хорошо на других поединках. Он отметил, что было бы полезно, если бы рефери попросили подсчитать количество нанесённых ударов, а также добавил, что результат 116-112 в пользу Бетербиева просто невозможен.