Британский легкоатлет Робби Фицгиббон скончался в 28 лет

Бывший член сборной Великобритании по лёгкой атлетике и участник чемпионата Европы-2019 Робби Фицгиббон умер в возрасте 28 лет. Спортсмена не стало 7 октября, сказано в некрологе клуба «Брайтон Финикс», за который он выступал.

«С глубокой грустью мы сообщаем о кончине одного из наших самых любимых спортсменов — Робби Фицгиббона. Друг для многих и источник мотивации для всех, кто имел честь знать его, Робби воплощал в себе всё, что мы ценим», — гласит сообщение.

Клуб легкоатлета не уточнил причину смерти своего воспитанника. Незадолго до ухода из жизни спортсмен признавался, что в 2022 году у него диагностировали психоз.

«Робби был талантлив, но, что ещё более важно, трудолюбив. Он был упорным, решительным и обычно достигал того, чего хотел. Ты звезда, и тебя никогда не забудут. Покойся с миром», — высказался его тренер и наставник Джоэл Киджер.