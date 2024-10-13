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13 октября, 18:37

Гладков: Житель Отрадного в Белгородской области погиб от удара БПЛА ВСУ

ВСУ ударили беспилотником по селу Отрадное в Белгородской области, в результате атаки был убит мирный житель. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью БПЛА атаковали село Отрадное Белгородского района. Погиб мирный житель. Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в Октябрьскую районную больницу. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран он скончался в приёмном отделении больницы. Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким. Это невосполнимая утрата для всех нас...» — сказано в посте главы Белгородчины.

В ДНР сообщили о гибели двух человек от ударов ВСУ
В ДНР сообщили о гибели двух человек от ударов ВСУ

12 октября Вячеслав Гладков сообщил о том, что украинские войска нанесли удары по селу Устинка в Белгородском районе. Пострадали трое местных жителей — двое мужчин и женщина. Их всех госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Юрий Лысенко
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