20 тысяч сосен посадили участники акции «Сохраним лес» в Ордынском лесничестве

11 октября в Новосибирской области участники акции заложили новый сосновый бор в Ордынском лесничестве в рамках нацпроекта «Экология». Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что регион вновь принял участие в акции «Сохраним лес». Около 700 активных жителей, лесоводов и волонтёров высадили 20 тысяч саженцев сосны на территории лесничества.

Центральное мероприятие Всероссийской акции «Сохраним лес» в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» традиционно проводится в октябре. В этом году оно состоялось в Ордынском районе, недалеко от села Спирино. Это место выбрано неслучайно: поблизости находится участок леса, который ранее пострадал от пожара. Кроме того, данная локация уже знакома волонтёрам, так как в мае здесь прошла первая региональная кампания по лесовосстановлению «Семейный лес».

«Хочу в первую очередь поблагодарить всех организаторов, кто подготовил такую замечательную площадь, кто вырастил такой хороший посадочный материал, с которым мы с вами сегодня будем работать. «Сохраним лес» решает задачи развития экологической культуры и ответственного отношения к природе. За пять лет реализации проекта к нему присоединились миллионы участников со всех регионов страны, которые высадили около 300 млн деревьев. Конечно, хочу пожелать всем вам много позитивных эмоций и отличного настроения», — поприветствовал участников акции руководитель Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Михаил Карнаухов.

В этом году акция достигла важного этапа по количеству высаженных деревьев — одна из сосен стала 35-миллионным саженцем проекта. Напомним, что цель всероссийского проекта в этом году заключается в высадке 70 миллионов деревьев, и его поддержали более 70 регионов страны.

«Когда ради такого прекрасного дела, как восстановление лесов, вместе собираются счастливые и неравнодушные люди, это очень воодушевляет. Я убеждён, что одна из главных миссий Новосибирской области — воспитать экологически грамотных жителей. Прежде всего хочу пожелать вам мирного неба и сказать спасибо», — поприветствовал собравшихся министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

Участников акции ожидала концертная программа, эколого-образовательная викторина, полевой стол с травяным чаем и церемония награждения. Евгений Шестернин вручил благодарственные письма представителям партнёрских организаций, администрации Ордынского района и подведомственного министерства ГАУ НСО «Ордынский лесхоз».