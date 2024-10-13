Конфуз с падением со стула не помешал Екатерине Андреевой продолжить прямой эфир

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева попала в неловкую ситуацию во время эфира, когда под ней сломался стул. Она вышла из неё как настоящий профессионал, даже не прервав фразу. Момент попал в новостную трансляцию телеканала.

Ситуация произошла 12 октября в ходе вечернего эфира программы «Время». Телеведущая информировала зрителей о том, что в столице подходит к концу фестиваль архивного кино. Мебель предательски подвела её на середине слова, но Андреевой не только удалось удержать равновесие, но и продолжить фразу практически без запинки.