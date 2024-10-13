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13 октября, 19:04

Конфуз с падением со стула не помешал Екатерине Андреевой продолжить прямой эфир

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева попала в неловкую ситуацию во время эфира, когда под ней сломался стул. Она вышла из неё как настоящий профессионал, даже не прервав фразу. Момент попал в новостную трансляцию телеканала.

Ситуация произошла 12 октября в ходе вечернего эфира программы «Время». Телеведущая информировала зрителей о том, что в столице подходит к концу фестиваль архивного кино. Мебель предательски подвела её на середине слова, но Андреевой не только удалось удержать равновесие, но и продолжить фразу практически без запинки.

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Выдержка и реакция Екатерины Андреевой впечатляют, однако она может и не такое. Летом телеведущая рассказала, как отбилась от сталкера рядом с Останкино при помощи силы мысли, которую может использовать в качестве оружия благодаря многолетнему увлечению практикой тай-чи.

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Юрий Лысенко
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