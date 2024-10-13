Москвичей предупредили о дожде, мокром снеге и сильном ветре в понедельник
В Москве 14 октября ожидается дождь, мокрый снег и сильный ветер
В понедельник, 14 октября, москвичей ждёт мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.
«По прогнозам синоптиков, завтра, 14 октября, с 9:00 и до конца суток в столице ожидаются дождь и мокрый снег. Возможно усиление ветра порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Горожан просят быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили вблизи них. Кроме того, рекомендуется в связи с непогодой использовать общественный транспорт. По данным синоптиков, температура опустится ниже 0°С, поэтому возможен гололёд.
Ранее синоптик заявил, что полноценный зимний снег в Москве может пойти только в начале декабря. Устойчивый снежный покров ляжет в столице достаточно поздно из-за тёплого ноября. Пока что жителей ожидает так называемая подготовка к зимнему сезону.
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