От хитов до конфликта: Основатели группы «Фактор-2» будут судиться из-за творчества

Илья Подстрелов, основатель некогда популярной группы «Фактор-2», намерен лишить бывшего коллегу Владимира Панченко права находиться в России. Причиной конфликта стали выступления Панченко с песнями группы на частных мероприятиях, несмотря на то, что прав на них у него нет. Об этом пишет Mash.

История разногласий между участниками коллектива началась ещё в 2012 году, когда Подстрелов сохранил за собой все права на музыкальные произведения коллектива, а Панченко покинул группу и занялся сольной карьерой. Контракт на соавторство, который давал обоим музыкантам равные права на созданные песни, завершился в 2014 году. С тех пор все произведения остались в распоряжении Ильи.

Концерты Ильи Подстрелова с песнями группы «Фактор-2». Видео © Telegram / Mash

Однако Владимир уже десятилетие гастролирует по корпоративам, зарабатывая крупные суммы и оставаясь в стране по туристической визе. Он родом из Казахстана, но приезжает в Россию с немецким паспортом. А на выступлениях музыкант охотно фотографируется с фанатами.

Илья Подстрелов, в свою очередь, подготовил претензию в досудебном порядке, а также документы, чтобы взыскать с бывшего коллеги компенсацию за незаконное использование песен и попытаться запретить ему въезд в Россию.