Полиция задержала мужчину с пистолетом после стрельбы в ресторане Казани

Полицейские задержали мужчину с травматическим пистолетом после стрельбы в одном из ресторанов Казани. Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на МВД Татарстана.

Предположительно, он был участником конфликта. Сейчас в заведении Lafa Lounge на улице Чистопольской работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства произошедшего.