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13 октября, 23:26

Полиция задержала мужчину с пистолетом после стрельбы в ресторане Казани

Полицейские задержали мужчину с травматическим пистолетом после стрельбы в одном из ресторанов Казани. Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на МВД Татарстана.

Предположительно, он был участником конфликта. Сейчас в заведении Lafa Lounge на улице Чистопольской работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Напомним, посетитель ресторана устроил стрельбу после отказа диджея включить его любимую песню. Подвыпивший мужчина несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета и скрылся.

Охранник бара «Сплетни by Anna Asti» выстрелил в лицо пьяному посетителю
Охранник бара «Сплетни by Anna Asti» выстрелил в лицо пьяному посетителю
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Кадр видео SHOT

Артур Лапсаков
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