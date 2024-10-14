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13 октября, 21:01

Отказ поставить песню заставил посетителя ресторана в Казани начать палить из травмата

Посетитель ресторана в Казани начал стрелять из-за отказа диджея поставить песню

В одном из ресторанов Казани произошёл конфликт с участием вооружённого посетителя, который устроил стрельбу после отказа диджея включить его любимую песню. По данным SHOT, инцидент случился около 21:00 в заведении Lafa Lounge на улице Чистопольской.

Подвыпивший мужчина настойчиво просил персонал поставить определённую композицию, однако, когда его просьбу отклонили, он сначала спровоцировал потасовку, а затем достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух.

Обстановка на месте стрельбы у ресторана в Казани. Видео © Telegram / SHOT

Перепуганные посетители бросились к выходу. К счастью, никто не пострадал. Стрелявший смог скрыться с места происшествия, на данный момент его разыскивают правоохранительные органы.

Стрельба произошла в сельском кафе под Киевом, ранен полицейский
Стрельба произошла в сельском кафе под Киевом, ранен полицейский

Ранее Life.ru писал о перестрелке на трассе в Ингушетии. Неизвестные открыли огонь по полицейским и скрылись с места происшествия. Трое сотрудников погибли, возбуждено уголовное дело.

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Telegram / SHOT

Артём Гапоненко
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