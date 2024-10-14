Отказ поставить песню заставил посетителя ресторана в Казани начать палить из травмата

В одном из ресторанов Казани произошёл конфликт с участием вооружённого посетителя, который устроил стрельбу после отказа диджея включить его любимую песню. По данным SHOT, инцидент случился около 21:00 в заведении Lafa Lounge на улице Чистопольской.

Подвыпивший мужчина настойчиво просил персонал поставить определённую композицию, однако, когда его просьбу отклонили, он сначала спровоцировал потасовку, а затем достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух.

Обстановка на месте стрельбы у ресторана в Казани. Видео © Telegram / SHOT