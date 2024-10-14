Россиянам напомнили о четырёхдневной рабочей неделе в ноябре

Одна рабочая неделя в начале ноябре будет короче из-за Дня народного единства, который в 2024 году выпадает на понедельник, 4 ноября. Поэтому неделя с 5 по 8 ноября четырёхдневной, напомнили в Государственной думе.

В то же время россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в конце октября — с 28 октября по 2 ноября. Причина в переносе выходного дня с субботы, 2 ноября, на 30 апреля 2024 года, чтобы удлинить майские праздники. Важно отметить, что рабочий день в субботу, 2 ноября, будет сокращённым.