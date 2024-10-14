Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила более двух тысяч украинских военнопленных, находящихся в закрытых учреждениях на территории РФ. Об этом она рассказала в интервью aif.ru.

Москалькова отметила, что сотрудничество с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом заключается в регулярных визитах к пленным, что, по её словам, является главным результатом взаимодействия. Кроме того, российская и украинская стороны обмениваются письмами от военнопленных для их семей. За последние месяцы было проведено три акции обмена письмами, а сейчас планируется передача ещё 300 писем.

Также Москалькова сообщила о случаях шантажа родственников российских пленных с требованиями выкупа. Эти инциденты переданы в следственные органы, так как они классифицируются как преступления.