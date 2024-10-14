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14 октября, 04:14

Москалькова посетила более двух тысяч украинских военнопленных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила более двух тысяч украинских военнопленных, находящихся в закрытых учреждениях на территории РФ. Об этом она рассказала в интервью aif.ru.

Москалькова отметила, что сотрудничество с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом заключается в регулярных визитах к пленным, что, по её словам, является главным результатом взаимодействия. Кроме того, российская и украинская стороны обмениваются письмами от военнопленных для их семей. За последние месяцы было проведено три акции обмена письмами, а сейчас планируется передача ещё 300 писем.

Также Москалькова сообщила о случаях шантажа родственников российских пленных с требованиями выкупа. Эти инциденты переданы в следственные органы, так как они классифицируются как преступления.

Москалькова попросила Киев уточнить сведения о пропавших жителях Курской области
Москалькова попросила Киев уточнить сведения о пропавших жителях Курской области

Ранее Москалькова сообщила об отсутствии какой-либо связи с жителями Курской области, которых ВСУшники насильно вывезли в неизвестном направлении. Речь идёт о гражданском населении.

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Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Артём Гапоненко
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