Россиянам объяснили, как эффективно и безопасно хранить деньги
Экономист Балынин: Накопительный счёт может помочь при форс-мажоре
Снимать деньги со вклада в нынешних условиях имеет смысл только в случае острой необходимости, например, для срочного лечения, считает экономист Игорь Балынин. В интервью «Газете.ru» он рассказал, что для непредвиденных расходов, таких как поломка бытовой техники, лучше хранить часть средств на накопительном счёте с возможностью ежедневного начисления процентов, что позволяет снимать деньги без потерь.
Эксперт также советует «дробить» средства на несколько вкладов. Это может быть полезно, если потребуется закрыть один вклад, сохранив проценты на других счетах. Важно внимательно изучать условия текущего договора вклада, которые могут предусматривать возможность снятия начисленных процентов и их последующего перераспределения на другие задачи или более выгодные вклады.
Ранее HR-эксперт объяснила как лучше обратиться к руководству с просьбой о повышении зарплаты. Во-первых, необходимо подождать год-два с момента начала работы или пришлой прибавки. Кроме того, необходимо учитывать рыночные условия и личные успехи.
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