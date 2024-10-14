Россиянам объяснили, как эффективно и безопасно хранить деньги

Снимать деньги со вклада в нынешних условиях имеет смысл только в случае острой необходимости, например, для срочного лечения, считает экономист Игорь Балынин. В интервью «Газете.ru» он рассказал, что для непредвиденных расходов, таких как поломка бытовой техники, лучше хранить часть средств на накопительном счёте с возможностью ежедневного начисления процентов, что позволяет снимать деньги без потерь.

Эксперт также советует «дробить» средства на несколько вкладов. Это может быть полезно, если потребуется закрыть один вклад, сохранив проценты на других счетах. Важно внимательно изучать условия текущего договора вклада, которые могут предусматривать возможность снятия начисленных процентов и их последующего перераспределения на другие задачи или более выгодные вклады.