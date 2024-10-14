Под Курском убит майор-звезда рекламы из элитной бригады ВСУ

В курском приграничье ликвидирован майор ВСУ Андрей Маханько, который во времена пандемии снимался в рекламном ролике, где призывал вакцинироваться от ковида. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в Telegram-канале.

Он служил в элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооружённых сил Украины в качестве командира медицинской роты. Боец писал, что всё ещё находится в Курской области со своим подразделением. Пр этом саму вылазку в российский регион он называл «не самой успешной в современной истории наступательной операцией». Товарищи по оружию пока информацию о его ликвидации не подтверждали.