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14 октября, 06:07

Под Курском убит майор-звезда рекламы из элитной бригады ВСУ

Военкор Татаринов: Снявшийся в рекламе майор ВСУ Маханько уничтожен под Курском

Андрей Маханько. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрей Мохонько

Андрей Маханько. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрей Мохонько

В курском приграничье ликвидирован майор ВСУ Андрей Маханько, который во времена пандемии снимался в рекламном ролике, где призывал вакцинироваться от ковида. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в Telegram-канале.

Он служил в элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооружённых сил Украины в качестве командира медицинской роты. Боец писал, что всё ещё находится в Курской области со своим подразделением. Пр этом саму вылазку в российский регион он называл «не самой успешной в современной истории наступательной операцией». Товарищи по оружию пока информацию о его ликвидации не подтверждали.

«Элита посыпалась»: ВСУшники сдались в плен, последовав инструкции с агитлистовки
«Элита посыпалась»: ВСУшники сдались в плен, последовав инструкции с агитлистовки

Ранее Life.ru сообщал, что попавший в плен боец украинской армии отказался возвращаться на родину. Российские морпехи оказали ему первую медицинскую помощь. Троих его сослуживцев ликвидировали, а ещё троих взяли в плен.

Андрей Бражников
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