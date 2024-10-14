Пенсионерка из Красноярска получила 15 лет за организацию убийства подруги-свахи

В Красноярском крае 64-летняя женщина заказала голову своей подруги, предпринимательницы и свахи Нины Кузьминой, останки которой были найдены в Иркутской области. Об этом сообщает региональная прокуратура в своём телеграм-канале.

Оглашение приговора пенсионерке, заказавшей убийство подруги. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края

Всё началось в 2023 году, когда пенсионерка взяла в долг у своей 67-летней подруги 200 тысяч рублей. Впрочем, возвращать деньги она не собиралась. Вместо этого она наняла киллера, который, в свою очередь, должен заказчице 600 тысяч рублей. 44-летний житель Красноярска согласился совершить преступление в качестве уплаты долга.

Сначала он пробовал втереться к директорше брачного агентства в доверие, но, когда заказчица потребовала убить её в кратчайшие сроки, тот встретился с мишенью и забил её до смерти металлическим предметом по голове. Киллер угнал Mercedes убитой, вывез её тело из региона и сжёг в лесу. Затем преступник, воспользовавшись ключами из сумки погибшей, украл более 2 млн рублей из сейфа в её квартире, часть из которых отдал заказчице убийства. Позже останки убитой свахи были найдены в лесу Иркутской области.

Заказчица свою вину на суде признавать не стала, однако улики и прокурор сумели убедить присяжных в её причастности к убийству. В итоге суд признал её виновной и приговорил к 15 годам тюрьмы и штрафу в 369 тысяч рублей. Исполнитель получил 13 лет тюремного срока.