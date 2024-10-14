Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
14 октября, 06:59

В Забайкалье обрушился мост, который не ремонтировали 42 года

Вице-премьер Забайкалья: Мост в Калганском районе обрушился из-за большегрузов

13 октября на региональной трассе Ивановка – Александровский Завод – Борзя в Калганском районе обрушилась часть автомобильного моста. По словам вице-премьера Забайкальского края Алексея Гончарова, это произошло, поскольку там ездили большегрузы с перевесом. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства региона.

«Обрушился мост из-за того, что большегрузы по нему ездили. Ночью был выставлен пост, перекрыта дорога, остановили движение, чтобы там не происходили ДТП. Сейчас прорабатываем вопрос восстановления», — указал на оперативном совещании вице-премьер.

Специалисты министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья отметили, что мост, построенный в 1982 году, с тех пор ни разу не ремонтировали. Часть сооружения рухнула из-за большой грузонапряжённости, поэтому сейчас движение разрешено лишь для легкового транспорта по одной стороне моста. Сегодня планируется завершить строительство объездного пути.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился составить график восстановления движения, а также ускорить все процессы восстановления моста и установить ответственных за случившееся.

В Костроме судно «Ленанефть 2029» столкнулось с железнодорожным мостом
В Костроме судно «Ленанефть 2029» столкнулось с железнодорожным мостом

Ранее власти Самарской области приостановили движение грузовых поездов из-за взрыва, произошедшего на железнодорожном мосту. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SDubi

Владимир Озеров
  • Новости
  • Региональные власти
  • Происшествия
  • Политика
  • Забайкальский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров