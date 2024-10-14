В Забайкалье обрушился мост, который не ремонтировали 42 года

13 октября на региональной трассе Ивановка – Александровский Завод – Борзя в Калганском районе обрушилась часть автомобильного моста. По словам вице-премьера Забайкальского края Алексея Гончарова, это произошло, поскольку там ездили большегрузы с перевесом. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства региона.

«Обрушился мост из-за того, что большегрузы по нему ездили. Ночью был выставлен пост, перекрыта дорога, остановили движение, чтобы там не происходили ДТП. Сейчас прорабатываем вопрос восстановления», — указал на оперативном совещании вице-премьер.

Специалисты министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья отметили, что мост, построенный в 1982 году, с тех пор ни разу не ремонтировали. Часть сооружения рухнула из-за большой грузонапряжённости, поэтому сейчас движение разрешено лишь для легкового транспорта по одной стороне моста. Сегодня планируется завершить строительство объездного пути.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился составить график восстановления движения, а также ускорить все процессы восстановления моста и установить ответственных за случившееся.