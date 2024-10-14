Русский «селезень» уронил авиабомбы на гнёзда ВСУ и ликвидировал 100 бойцов

До 100 бойцов ВСУ уничтожено в результате работы российского Су-34 за последние сутки. По данным SHOT, авиаудары наши военные наносили по пунктам временной дислокации в Харьковской области.

До 100 бойцов ВСУ уничтожено российским Су-34 в Харьковской области. Видео © SHOT

В результате авиационного удара поражены пункты временной дислокации подразделений Национальной гвардии Украины в Глушковке. Они находились в четырёх частных домах. Также русский «селезень» уничтожил пункт временной дислокации, находившийся в административном здании в Купянске-Узловом.

Тем временем российская группировка войск «Север» продвинулась в районе населённых пунктов Новоивановка и Плехово. Уничтожено 80 украинских боевиков, 2 миномёта и боевая бронированная машина. ВСУ же предприняли две безуспешные контратаки в районе населённых пунктов Черкасская Конопелька, Зелёный Шлях. Российские военные успешно продвигаются в Глушковском районе — в приграничном населённом пункте Новый Путь.