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14 октября, 07:31

Русский «селезень» уронил авиабомбы на гнёзда ВСУ и ликвидировал 100 бойцов

Российский Су-34 за сутки уничтожил до 100 бойцов ВСУ в Харьковской области

До 100 бойцов ВСУ уничтожено в результате работы российского Су-34 за последние сутки. По данным SHOT, авиаудары наши военные наносили по пунктам временной дислокации в Харьковской области.

До 100 бойцов ВСУ уничтожено российским Су-34 в Харьковской области. Видео © SHOT

В результате авиационного удара поражены пункты временной дислокации подразделений Национальной гвардии Украины в Глушковке. Они находились в четырёх частных домах. Также русский «селезень» уничтожил пункт временной дислокации, находившийся в административном здании в Купянске-Узловом.

Тем временем российская группировка войск «Север» продвинулась в районе населённых пунктов Новоивановка и Плехово. Уничтожено 80 украинских боевиков, 2 миномёта и боевая бронированная машина. ВСУ же предприняли две безуспешные контратаки в районе населённых пунктов Черкасская Конопелька, Зелёный Шлях. Российские военные успешно продвигаются в Глушковском районе — в приграничном населённом пункте Новый Путь.

А российские штурмовики Су-25 нанесли поражение подразделениям ВСУ в Курской области, сорвав планы противника провернуть ротацию.

Российские военные подняли триколор над освобождённой Михайловкой в ДНР
Российские военные подняли триколор над освобождённой Михайловкой в ДНР
Обложка ©

Telegram / Минобороны РФ

Андрей Бражников
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