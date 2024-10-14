Как найти управу на врача, который требует деньги за лечение по ОМС: советы юриста

Право на получение бесплатной медицинской помощи закреплено в Конституции РФ. Поэтому отказ принимать пациента по ОМС наказывается законом. В таких случаях россияне могут требовать компенсацию от клиники, заявила юрист Зара Горбушина в беседе с «Газетой.ru».

«Закон обязывает медицинские учреждения предоставлять услуги в рамках страхования по договорам ОМС. Пациент имеет право на надлежащее качество и своевременность медицинской помощи. Если медицинское учреждение нарушает эти условия, пациент может подать жалобу», — пояснила эксперт.

В список нарушений входит необоснованный отказ в медицинской помощи, низкое качество обслуживания, неправильная диагностика, ошибки при операциях, несоблюдение правил госпитализации и транспортировки, а также отсутствие необходимой информации о состоянии здоровья пациента. Кроме того, нередко россиянам приходится оплачивать услуги, которые должны предоставляться бесплатно по ОМС.

До подачи жалобы пациенту следует попытаться решить конфликт миром. В досудебном порядке разрешить спор можно через страховую компанию или городские арбитражные комитеты. Если медучреждение не идёт на контакт, надо обращаться в суд, зафиксировав факт нарушения, советует юрист.