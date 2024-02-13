Похудеть бесплатно: Россиянам рассказали, как вылечить ожирение по ОМС

По данным Росстата, каждый год ожирение выявляют у 400 тысяч человек, то есть людей с такой проблемой становится в стране на 10% больше. Всероссийский союз пациентов (ВСП) призвал признать этот диагноз социально значимым заболеванием. В организации отметили, что в таком случае государство должно создать полноценную систему поддержки для людей с лишним весом.

Специалисты разработали своеобразную "дорожную карту", где объяснили, что именно нужно сделать для решения этой проблемы в России. Как отметил сопредседатель ВСП Юрий Жулёв, изменения к лучшему уже заметны. Например, в 2022 году принят новый стандарт медпомощи взрослым.

"В нём предусматривается мультидисциплинарный подход, то есть участие в лечении врачей разных профилей. А также целый комплекс анализов, инструментальных обследований и другие виды медпомощи. Все они должны быть погружены в ОМС, то есть предоставляться по полису бесплатно", — отметил Жулёв в беседе с kp.ru.

По его словам, пока медпомощь по ОМС предусматривается уже при поставленном диагнозе. ВСП же стремится, чтобы лишний вес давал право на обращение к врачу. По словам Жулёва, прежде всего необходимо обратиться к терапевту — при подозрении на ожирение он выдаёт направление на приём к эндокринологу. В стандарте указано, что также назначаются консультации кардиолога, психиатра, хирурга и диетолога.

В документе представлен целый список анализов, среди которых — проверка уровня половых гормонов, щитовидной железы, кортизола и витамина Д. Включены и различные обследования, например УЗИ, гастроскопия, ЭКГ и дуплексное сканирование вен на ногах.

Пока же, как отмечает Жулёв, ряд видов медпомощи не "вписывается" в ОМС. В частности, есть проблемы с бесплатным посещением диетолога. А бариатрические операции по уменьшению желудка проводятся, когда уже диагностирован диабет или другие именно тяжёлые осложнения.

Если индекс массы тела (ИМТ) превышает 30, то можно смело идти к терапевту с жалобой на ожирение. Для расчёта ИМТ необходимо возвести в квадрат рост, а затем разделить на полученную цифру вес. После приёма врач может дать направление к другим специалистам, поможет в этом и страховая компания, выдавшая полис.

Кроме того, сейчас для россиян доступны центры/кабинеты здоровья. По ОМС там проводится консультация врача по лечебной физкультуре, а также ряд обследований, в том числе при лишнем весе, который ещё не перешёл в ожирение. Помимо этого, в стандарт лечения входит несколько препаратов для похудения, однако пока ни одно из них не признано льготным.