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14 октября, 09:43

Полчища червей захватили квартиры дома в Улан-Удэ, жильцы в ужасе молят о помощи

Черви из канализации заполонили квартиры дома по улице Ипподром в Улан-Удэ

У жителей Улан-Удэ вместо домашних питомцев завелись черви, которые активно расползаются по квартирам первого этажа дома №1 по улице Ипподром. Паразиты завелись из-за коммунальной аварии, рассказали шокированные хозяева Telegram-каналу «Весь Улан-Удэ» и предоставили ужасающие видео.

Черви в доме на улице Ипподром в Улан-Удэ. Видео © Telegram / «Весь Улан-Удэ»

Беспозвоночные решили спасаться бегством от сырости из-за прорыва канализации. В подвале жилого дома опять начался потоп нечистотами, который повторяется уже не первый год и с каждым разом становится всё сильнее. В квартирах также разрастается плесень.

«Жители просят властей срочно вмешаться в решение вопроса с управляющей компанией», — подчеркивают собственники жилья.

Жильцы не раз жаловались на изношенные трубы, даже приезжали телерепортёры, но изменений нет. В администрации за дело не берутся и рекомендуют людям самим найти управляющую компанию или создать товарищество собственников.

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Ранее проблема с канализацией встречалась и в ЖК «1-й Ленинградский» в Москве. Там лопнула канализационная труба, и управляющая компания нашла «лучшее» решение проблемы. Рабочие просто перемотали место прорыва скотчем. Life.ru уже опубликовал видео с места событий.

Обложка ©

Telegram / «Весь Улан-Удэ»

Наталья Афонина
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