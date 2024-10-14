Полчища червей захватили квартиры дома в Улан-Удэ, жильцы в ужасе молят о помощи
Черви из канализации заполонили квартиры дома по улице Ипподром в Улан-Удэ
У жителей Улан-Удэ вместо домашних питомцев завелись черви, которые активно расползаются по квартирам первого этажа дома №1 по улице Ипподром. Паразиты завелись из-за коммунальной аварии, рассказали шокированные хозяева Telegram-каналу «Весь Улан-Удэ» и предоставили ужасающие видео.
Черви в доме на улице Ипподром в Улан-Удэ. Видео © Telegram / «Весь Улан-Удэ»
Беспозвоночные решили спасаться бегством от сырости из-за прорыва канализации. В подвале жилого дома опять начался потоп нечистотами, который повторяется уже не первый год и с каждым разом становится всё сильнее. В квартирах также разрастается плесень.
«Жители просят властей срочно вмешаться в решение вопроса с управляющей компанией», — подчеркивают собственники жилья.
Жильцы не раз жаловались на изношенные трубы, даже приезжали телерепортёры, но изменений нет. В администрации за дело не берутся и рекомендуют людям самим найти управляющую компанию или создать товарищество собственников.
Ранее проблема с канализацией встречалась и в ЖК «1-й Ленинградский» в Москве. Там лопнула канализационная труба, и управляющая компания нашла «лучшее» решение проблемы. Рабочие просто перемотали место прорыва скотчем. Life.ru уже опубликовал видео с места событий.
Telegram / «Весь Улан-Удэ»