Полчища червей захватили квартиры дома в Улан-Удэ, жильцы в ужасе молят о помощи

У жителей Улан-Удэ вместо домашних питомцев завелись черви, которые активно расползаются по квартирам первого этажа дома №1 по улице Ипподром. Паразиты завелись из-за коммунальной аварии, рассказали шокированные хозяева Telegram-каналу «Весь Улан-Удэ» и предоставили ужасающие видео.

Черви в доме на улице Ипподром в Улан-Удэ. Видео © Telegram / «Весь Улан-Удэ»

Беспозвоночные решили спасаться бегством от сырости из-за прорыва канализации. В подвале жилого дома опять начался потоп нечистотами, который повторяется уже не первый год и с каждым разом становится всё сильнее. В квартирах также разрастается плесень.

«Жители просят властей срочно вмешаться в решение вопроса с управляющей компанией», — подчеркивают собственники жилья.

Жильцы не раз жаловались на изношенные трубы, даже приезжали телерепортёры, но изменений нет. В администрации за дело не берутся и рекомендуют людям самим найти управляющую компанию или создать товарищество собственников.