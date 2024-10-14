Пьяный рабочий разбился во время ремонта в церкви Святой Екатерины в Петербурге
В Санкт-Петербурге рабочий насмерть разбился, упав с высоты в церкви Святой Великомученицы Екатерины во время ремонтных работ. Об этом сообщает 78.ru.
По данным портала, тело 38-летнего строителя обнаружили очевидцы в луже крови у храма на Кадетской линии В.О. утром 14 октября, о чём сразу же сообщили в экстренные службы. Прибывшие сотрудники полиции установили, что тот упал с высоты третьего этажа.
Оказалось, что он изрядно выпил, зачем-то поднялся по строительным лесам, не смог удержать равновесие и рухнул вниз. Прибывшие медики констатировали смерть. В деле разбирается полиция.
Ранее рабочий погиб на востоке Москвы во время сноса здания. Во время демонтажа произошло неконтролируемое обрушение, и строителей рабочих оказались под завалами. Тело мужчины 1992 года рождения удалось достать почти сразу, а вот второго — нет.
Life.ru