«Контраст до недоумения резкий»: В РФ призвали убрать неуместную рекламу из патриотических программ

Показ неуместной рекламы во время патриотических передач на российском телевидении нужно ограничить. Такое предложение озвучил председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Свою инициативу он разъяснил в беседе с Life.ru.

В последнее время стало очевидным, что во время серьёзных телепередач, посвящённых важным общественным или политическим вопросам, внезапно включается реклама, абсолютно не подходящая по настроению. Например, идёт обсуждение экономического кризиса, идут фильмы о героях спецоперации — и тут вдруг появляется весёлый ролик о каком-нибудь экзотическом отдыхе. Это контраст настолько резкий, что порой вызывает недоумение. Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов

Общественник напомнил, что мы живём в сложное время, когда сила россиян — в единстве и понимании настоящих ценностей: семьи, патриотизма, верности долгу. Программы, посвящённые нашим героям и семейным традициям, должны оставаться оазисом добра и моральной чистоты. На фоне этого негативный эффект от легковесных рекламных вставок только усиливается. Например, реклама прохладительных напитков с ярким и шумным сопровождением. Во время семейных фильмов или репортажей о военнослужащих внезапное появление таких роликов выглядит в лучшем случае неуместно.

«Яркие и динамичные образы полуголых девушек, наслаждающихся холодными напитками на пляже, никак не вяжутся с темами, которые волнуют зрителей в данный момент. Такое несоответствие снижает уровень восприятия серьёзности программы и отвлекает от настоящих проблем. Совершенно понятно, что реклама для многих телеканалов — важный источник дохода. Однако было бы неплохо, если бы они старались подбирать более уместные ролики в зависимости от того, какую передачу зрители смотрят в данный момент. Мы призываем телеканалы отнестись к подбору рекламного контента и защищать эмоциональное и интеллектуальное пространство наших граждан. Нам нужно объединиться в борьбе за традиционные ценности», — резюмировал Иванов.