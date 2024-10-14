Американские военные прорвались в Россию на БМП Stryker и нашли свою смерть
ВС РФ в Курской области уничтожили БМП Stryker с экипажем из восьми солдат США
Появились новые доказательства того, что американские военнослужащие принимают участие во вторжении Украины в Курскую область. Об этом сообщили в телеграм-канале «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z».
Список из восьми американских военных. Фото © Telegram / «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z»
На фотографиях есть военная документация. Один из любопытных файлов представляет собой список из восьми фамилий, напротив которых указаны звания и группа крови. Все они были членами экипажа БМП Stryker, который российские ВС разнесли в Глушковском районе Курской области.
Военная документация из разбитого БМП Stryker. Фото © Telegram / «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z»
Если само присутствие наёмников в Курской области новшеством не является, то штатные американские солдаты там до этого момента замечены не были. Аккаунт одного из них нашли в соцсети. Выяснилось, что Брэндон Санчез впервые поступил на службу в армию США в 2013 году, тогда он был там поваром. В итоге судьба привела его сначала на Украину, а потом и в Курскую область, где её нить оборвалась при встрече с ВС РФ.
Изображение со страницы Брэндона Санчеза. Фото © Telegram / «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z»
Весь американский экипаж сгорел в подбитой машине, а их приборы ночного видения PVS, вооружение серии AR, FN SCAR, CZ BREN 2 затрофеили российские военные.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против американского наёмника Деррика Бейлса, который принимает участие в боевых действиях против российской армии в Курской области. Известно, что он вместе с сослуживцами причастен к ряду преступлений против мирного населения курского приграничья.
Telegram / «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z»