На фотографиях есть военная документация. Один из любопытных файлов представляет собой список из восьми фамилий, напротив которых указаны звания и группа крови. Все они были членами экипажа БМП Stryker, который российские ВС разнесли в Глушковском районе Курской области.

Если само присутствие наёмников в Курской области новшеством не является, то штатные американские солдаты там до этого момента замечены не были. Аккаунт одного из них нашли в соцсети. Выяснилось, что Брэндон Санчез впервые поступил на службу в армию США в 2013 году, тогда он был там поваром. В итоге судьба привела его сначала на Украину, а потом и в Курскую область, где её нить оборвалась при встрече с ВС РФ.