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14 октября, 10:14

Американские военные прорвались в Россию на БМП Stryker и нашли свою смерть

ВС РФ в Курской области уничтожили БМП Stryker с экипажем из восьми солдат США

Появились новые доказательства того, что американские военнослужащие принимают участие во вторжении Украины в Курскую область. Об этом сообщили в телеграм-канале «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z».

Список из восьми американских военных. Фото © Telegram / «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z»

Список из восьми американских военных. Фото © Telegram / «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z»

На фотографиях есть военная документация. Один из любопытных файлов представляет собой список из восьми фамилий, напротив которых указаны звания и группа крови. Все они были членами экипажа БМП Stryker, который российские ВС разнесли в Глушковском районе Курской области.

Военная документация из разбитого БМП Stryker. Фото © Telegram / «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z»

Военная документация из разбитого БМП Stryker. Фото © Telegram / «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z»

Если само присутствие наёмников в Курской области новшеством не является, то штатные американские солдаты там до этого момента замечены не были. Аккаунт одного из них нашли в соцсети. Выяснилось, что Брэндон Санчез впервые поступил на службу в армию США в 2013 году, тогда он был там поваром. В итоге судьба привела его сначала на Украину, а потом и в Курскую область, где её нить оборвалась при встрече с ВС РФ.

Изображение со страницы Брэндона Санчеза. Фото © Telegram / «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z»

Изображение со страницы Брэндона Санчеза. Фото © Telegram / «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z»

Весь американский экипаж сгорел в подбитой машине, а их приборы ночного видения PVS, вооружение серии AR, FN SCAR, CZ BREN 2 затрофеили российские военные.

На Украине начались стычки между солдатами ВСУ и иностранными наёмниками
На Украине начались стычки между солдатами ВСУ и иностранными наёмниками

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против американского наёмника Деррика Бейлса, который принимает участие в боевых действиях против российской армии в Курской области. Известно, что он вместе с сослуживцами причастен к ряду преступлений против мирного населения курского приграничья.

Обложка ©

Telegram / «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z»

Владимир Озеров
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