Диетолог перечислила болячки, которые грозят пожилым людям с лишним весом

Ни для кого не секрет, что избыточная масса тела — это источник больших проблем со здоровьем, особенно у пожилых людей. Лишний вес создаёт дополнительную нагрузку на и так уже изношенные с возрастом сердце и сосуды, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Чем больше масса тела, тем больше усилий приходится прилагать сердцу для её обслуживания. Повышается давление, чтобы протолкнуть кровь, и в итоге развивается гипертония», — рассказала Соломатина в беседе с «Москвой 24».

В свою очередь при высоком давлении повреждаются стенки сосудов, растёт холестерин. Всё это повышает риск возникновения атеросклеротической бляшки, а вместе с тем инфарктов и инсультов.

Также избыточный вес в пожилом возрасте может привести к инсулинорезистентности и диабету. Он создаёт дополнительную нагрузку на суставы и позвоночный столб. Для похудения следует в первую очередь отказаться от сладостей, трансжиров, солёных и копчёных продуктов. Надо обязательно пить воду, чтобы улучшить метаболизм, и больше двигаться, отметила диетолог.