Диетолог перечислила болячки, которые грозят пожилым людям с лишним весом
Диетолог Соломатина: Лишний вес повышает риски диабета и инфаркта у пожилых
Ни для кого не секрет, что избыточная масса тела — это источник больших проблем со здоровьем, особенно у пожилых людей. Лишний вес создаёт дополнительную нагрузку на и так уже изношенные с возрастом сердце и сосуды, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.
«Чем больше масса тела, тем больше усилий приходится прилагать сердцу для её обслуживания. Повышается давление, чтобы протолкнуть кровь, и в итоге развивается гипертония», — рассказала Соломатина в беседе с «Москвой 24».
В свою очередь при высоком давлении повреждаются стенки сосудов, растёт холестерин. Всё это повышает риск возникновения атеросклеротической бляшки, а вместе с тем инфарктов и инсультов.
Также избыточный вес в пожилом возрасте может привести к инсулинорезистентности и диабету. Он создаёт дополнительную нагрузку на суставы и позвоночный столб. Для похудения следует в первую очередь отказаться от сладостей, трансжиров, солёных и копчёных продуктов. Надо обязательно пить воду, чтобы улучшить метаболизм, и больше двигаться, отметила диетолог.
Ранее Life.ru писал, что расчёт нормы воды производится на каждого человека индивидуально. При похудении надо пить 40 мл воды на кг желаемого веса. Однако если есть проблемы со здоровьем, лучше проконсультироваться с врачом.