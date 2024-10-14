+10 в Крыму, -50 в Сибири: Какой будет зима 2024-2025 в разных регионах России

После аномально жаркого начала осени остаётся загадкой, каких сюрпризов погоды следует ждать москвичам и жителям других городов России этой зимой. Будет ли идти дождь в декабре, январе и феврале или нагрянут морозы? Завесу тайны приоткрыл синоптик и метеоролог Александр Шувалов в беседе с 360.ru.

Несмотря на глобальное потепление, похолоданий в средней полосе России не избежать. В частности, приготовиться к настоящей зиме следует жителям Московской области.

«Я думаю, что предстоящей зимой в любом случае будут морозы. Возможно, их период будет непродолжительным, но в Московской области, скорее всего, температура может быть от -20 до -30», — отметил Ильин.

Погода в декабре 2024 года

По прогнозу синоптика, серьёзные морозы могут прийти уже в конце первой декады декабря. Ночью температура может опускаться до -12…-15 градусов. Осадков в виде снега не ожидается. Вероятность оттепели во второй половине месяца сводится к нулю.

В северных регионах страны, например, в Якутии или на Чукотке, погода будет ещё более суровой. Средняя температура декабря там составит от -30 градусов и ниже. Кто хочет более мягкого климата, может отправиться на зимовку в Краснодарский край или Крым, там в первый месяц зимы будет всё ещё плюсовая температура — на уровне от +5 до +10 градусов. Однако ночью возможны слабые заморозки.

Погода в январе 2025 года

Январь оправдает звание самого холодного зимнего месяца. Столбики термометров в Москве и области могут опускаться ниже -20 градусов. Снега при этом будет мало. В центральном федеральном округе средняя температура составит около -10 градусов. На юге ожидается 0 градусов и мокрый снег. В Поволжье и на Урале температура будет колебаться от -12 до -16. Есть вероятность снегопадов и метели. А вот в Сибири, на Дальнем Востоке и Якутии морозы будут всё крепчать. Столбики термометров там в январе могут опуститься до -50 градусов и ниже.

Погода в феврале 2025 года

В последний зимний месяц на большей части РФ специалист спрогнозировал умеренно морозную погоду со средней температурой -10 градусов. В середине месяца может немного похолодать, но сильных заморозков, как в январе, не предвидится. В конце февраля возможны оттепели и мокрый снег.