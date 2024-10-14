В Москву придёт «мини бабье лето» после дождя и снега

Промозглую осеннюю погоду в Москве заменит бабье лето. Ждать потепления следует ближе к выходным, рассказал синоптик, метеоролог Александр Шувалов.

При этом в начале рабочей недели, а именно в понедельник и вторник, в столицу нагрянет настоящая осень с дождём и примесью мокрого снега. Дневная температура в эти дни не превысит +3…+5 градусов. Однако уже со среды, 16 октября, циклон уйдёт на северо-восток, уступив своё место гребню высокого атмосферного давления. На этом фоне погода в Москве улучшится.

«Дневная температура начнёт расти, ночная наоборот может упасть до заморозков, особенно в ночь на четверг и пятницу. А в выходные [ждём] до 10-12 градусов тепла. Мини бабье лето в середине октября», — отметил синоптик в беседе с 360.ru.