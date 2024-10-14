Песков удивился неожиданному сближению России и США на фоне успеха Илона Маска

«Здесь я с вами не соглашусь. Она всё-таки достаточно динамично развивается. Космические исследования достаточно инерционный процесс, он может визуально разворачиваться прямо на глазах. У нас тоже существенные инвестиции и идёт достаточно быстрое развитие», — сказал представитель Кремля в ходе пресс-конференции на замечание журналиста, что российская космическая программа отстаёт от США.