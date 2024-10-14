Песков удивился неожиданному сближению России и США на фоне успеха Илона Маска
Песков назвал космос единственной сферой кооперации с США, говоря о Super Heavy
Российские власти вкладывают достаточное количество средств в комическую отрасль, программа развивается активно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя первое успешное приземление ракеты-носителя Super Heavy, принадлежащей американской компании SpaceX Илона Маска.
«Здесь я с вами не соглашусь. Она всё-таки достаточно динамично развивается. Космические исследования достаточно инерционный процесс, он может визуально разворачиваться прямо на глазах. У нас тоже существенные инвестиции и идёт достаточно быстрое развитие», — сказал представитель Кремля в ходе пресс-конференции на замечание журналиста, что российская космическая программа отстаёт от США.
Песков при этом обратил внимание на то, что космос остаётся единственной сферой, где «совершенно невообразимым образом» сохранилось взаимодействие профильных агентств России и США. Он добавил, что Кремль отслеживает новости о космической программе Штатов.
Накануне Life.ru сообщал, что компания Илона Маска SpaceX впервые в истории космонавтики успешно приземлила первую ступень ракеты Starship, известную как Super Heavy, на стартовую площадку в Техасе. Ступень сверхтяжёлой ракеты, разрабатываемой для миссий на Луну и Марс, посадили в ходе пятого тестового запуска.
Life.ru