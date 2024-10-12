Приводнение Crew Dragon намечено на 14 октября

Космический корабль Crew Dragon с международной командой, в составе которой российский космонавт Александр Гребёнкин, совершит посадку на воду 14 октября. Как сообщает NASA, после успешной миссии Crew-8 корабль должен отстыковаться от Международной космической станции (МКС) 13 октября.

Процесс отстыковки запланирован на 07:05 утра по времени Восточного побережья США (14:05 мск). Crew Dragon, с экипажем на борту, будет находиться в пути до предполагаемого времени приводнения, намеченного на 15:38 по местному времени (20:38 мск) у побережья Флориды.

NASA уточняет, что данные по времени могут корректироваться в зависимости от метеоусловий и технических показателей. Корабль вернётся на Землю после успешной экспедиции, завершившей многочисленные исследования и эксперименты на орбите.