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14 октября, 12:10

После 10 лет неудачных попыток: 38-летняя певица Корнелия Манго ждёт первенца

Выпускница «Фабрики звёзд» Корнелия Манго ждёт первенца

Корнелия Манго. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / korneliamango

Корнелия Манго. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / korneliamango

Певица и участница «Фабрики звёзд» Корнелия Манго поделилась радостной новостью — после 10 лет неудачных попыток она ждёт первенца.

«Самая большая мечта моей жизни! Как же долго я ждала, многим это легко даётся, но мы ждали десять лет», — рассказала певица.

Корнелия призналась, что врач рекомендовал ей обратиться за помощью к ЭКО. Но муж певицы — чемпион России по битбоксу Богдан Дюрдь — настоял на отказе от процедуры.

«Он сказал, что доверяем мы только Богу, и никакое ЭКО нам не нужно. Он был уверен в Божьей милости и в том, что всё получится естественно», — объяснила Корнелия.

Участница «Фабрики звёзд» также поддержала подписчиков, у которых пока не получается стать родителями.

«Отпустить эту ситуацию сложно, по себе знаю. Надейся до последнего, не сдавайся никогда. Бог всё видит и обязательно пошлёт в самый нужный момент», — написала в соцсетях Корнелия.

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Ранее ещё одна участница «Фабрики звёзд» Виктория Дайнеко поделилась своей историей материнства. Виктория пережила выкидыш из-за своей редкой группы крови. Певица не уточнила, когда она потеряла ребёнка.

Алена Пенчугина
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