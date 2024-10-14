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14 октября, 12:01

В ЦБ допустили очередное повышение ключевой ставки на ближайшем заседании

Центральный банк России допускает, что ключевая ставка будет вновь повышена уже на ближайшем заседании регулятора. Об этом в беседе с представителями прессы заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

«Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании», — сообщил Заботкин.

Ближайшее заседание Центробанка состоится 25 октября. На нём будет представлен актуальный макропрогноз для среднесрочной перспективы.

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Ранее в ЦБ приняли решение не накладывать ограничений для банков на полную стоимость ипотечного кредита на покупку жилья или земельного участка до 31 марта 2025 года. В Центробанке пояснили, что это позволит финансовым организациям рассчитывать ставки с учётом последних изменений, в частности ключевой ставки, а отмена ограничений позволит оставить кредиты с высокими ставками доступными для населения, избежав при этом роста цен на жильё.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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