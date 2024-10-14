На форуме «Сделано в России» показали уникальные отечественные разработки

Участники Международного экспортного форума «Сделано в России», за организацию которого отвечает Российский экспортный центр (РЭЦ), могут детально ознакомиться с продукцией, произведённой отечественными компаниями, сообщает центр. Здесь представили новые уникальные разработки.

«На площадке форума, который проходит 14 октября в Центре международной торговли в Москве, работает интерактивная выставочная зона площадью 450 квадратных метров. Здесь гости форума из России, стран ближнего и дальнего зарубежья могут найти уникальную продукцию и решения, которые либо уже представлены на внешних рынках, либо имеют высокий экспортный потенциал», — сказано в релизе.

В этом году выставочная зона поделена на четыре блока: «Промышленность и машиностроение», IT, «Медицина», «Креативные индустрии». Всего в них представлено более 50 производителей из разных уголков страны. Среди них есть и крупные компании, такие как «Росатом», Сибирский электротехнический завод или ведущий производитель биотехнологических препаратов «Герофарм».

Также там представлены прорывные решения от малого и среднего бизнеса. К примеру, портативный водный велосипед ярославской компании «Сибайк», высокотехнологичные спутниковые компоненты и платформы космических аппаратов от частной московской компании «Спутникс», первые в мире инновационные 5D-принтеры от волгоградской компании «Стереотек», а также первая в России беговая дорожка с функцией автоматизации тренинга от «Индео лаб».

Есть и зона креативных индустрий, в которой представлены видеоигры от отечественных разработчиков, а также российский киноконтент.

Гендиректор РЭЦ Вероника Никишина рассказала, что на форуме есть решения, которые и вовсе поражают воображение, — в частности, единственный в стране протез кисти с сенсорным монитором и высокотехнологичные наноспутники, без труда распознающие лица, силуэты и машины.

На форуме, помимо всего прочего, есть ярмарка с едой от отечественных производителей, среди которых «Белевская пастила», «Макфа», «Объединённые кондитеры», «Иль мио мороженко», «Байкал аква» и другие. Рядом можно найти товары народного промысла от «Палехских мастерских» из Ивановской области и «Московской сувенирной игрушки», а также сувениры ручной работы из Архангельска.