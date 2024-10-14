В Самаре ученик упал из окна школы, он в тяжёлом состоянии

В Самаре мальчик выпал из окна школы на четвёртом этаже. В областном Минздраве сообщили, что школьника госпитализировали, его состояние оценивается как тяжёлое.

«На данный момент мы можем сказать, что пациент доставлен в медицинское учреждение. Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое», — узнал 360.ru в здравоохранительном ведомстве.

По его данным источника телеканала, незадолго перед происшествием у мальчика в классе лопнула ручка, чернила забрызгали его и других учеников, из-за чего над парнишкой начали глумиться. Помимо этого, как пишут местные СМИ, школьник получил две двойки и испугался, что родители его накажут.