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14 октября, 12:26

В Самаре ученик упал из окна школы, он в тяжёлом состоянии

Место падения школьника. Обложка © Telegram/360.ru

Место падения школьника. Обложка © Telegram/360.ru

В Самаре мальчик выпал из окна школы на четвёртом этаже. В областном Минздраве сообщили, что школьника госпитализировали, его состояние оценивается как тяжёлое.

«На данный момент мы можем сказать, что пациент доставлен в медицинское учреждение. Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое», — узнал 360.ru в здравоохранительном ведомстве.

По его данным источника телеканала, незадолго перед происшествием у мальчика в классе лопнула ручка, чернила забрызгали его и других учеников, из-за чего над парнишкой начали глумиться. Помимо этого, как пишут местные СМИ, школьник получил две двойки и испугался, что родители его накажут.

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90-летний пациент насмерть разбился, выпав с шестого этажа в больнице Петербурга

Ранее Life.ru рассказывал, как в сентябре двухлетний мальчик, оставшись без присмотра родителей, облокотился на москитную сетку и выпал из окна восьмого этажа дома в Москве. Ребёнка госпитализировали.

Юрий Лысенко
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