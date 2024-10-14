Психотерапевт с научной точки зрения объяснил веру людей в сглаз

Периодически каждый человек переживает непростые ситуации в жизни. Но если одни списывают это на свои ошибки или плохое здоровье, то другие склонны верить в мистическую составляющую, например, в сглаз. Психотерапевт, клинический психолог Сергей Мартынов в разговоре с РИАМО попробовал объяснить подобное явление с научной точки зрения.

По мнению эксперта, сглаз – это ничто иное, как самовнушение. Хуже всего, когда люди искренне верят, что ухудшение здоровья связано с каким-либо магическим обрядом, сделанным из зависти. Тогда они отказываются от похода к врачу, что приводит к необратимым последствиям.

«Вера в сглаз может отвлечь от обращения к врачу, что приводит к потере времени и откладыванию начала реального лечения заболевания. Будь то онкология, ангина или депрессия», — рассказал Мартынов.

Увлечение магическими идеями приводит к самодиагностике: человек начинает убеждать себя, что болен и чувствовать недомогание. Такое чаще всего свойственно ипохондрикам, отметил эксперт. Эффективным методом борьбы с подобными ситуациями является когнитивно-поведенческая терапия. Она поможет отличить реальность от выдумки и адекватно реагировать на тяжёлые моменты в жизни.

«Необходимо разумно взглянуть на реальность и выбрать адекватное медицинское лечение и психотерапевтическую поддержку, которые обеспечиваются в современных клиниках», — заключил Мартынов.