Yle: Финская ассоциация финансирует Церковь Ингрии в РФ вопреки запрету

Лютеранская евангелическая ассоциация Финляндии финансирует лютеранскую Церковь Ингрии в России, хотя ей было получено предписание о прекращении поддержки. Об этом пишет финский общественный вещатель Yle.

«Лютеранская евангелическая ассоциация Финляндии оказывает финансовую поддержку Церкви Ингрии в России вопреки указаниям для приходов. Епископы и церковный совет предписали приходам полностью прекратить финансовую поддержку Церкви Ингрии», — сказано в публикации.

Вещатель уточняет, что финансирование ассоциацией церкви не нарушает финских законов, но Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии запросила разъяснения насчёт того, как именно средства поступают на счета Церкви Ингрии. Там беспокоятся, что деньги могут получать организации, включённые в списки антироссийских санкций.

Региональный координатор ассоциации по работе в РФ и Эстонии Пекки Яухиайнен уточнил, что само финансирование не является проблемой, а власти Финляндии не считают его противоречащим законодательству. Он добавил, что ассоциация время от времени направляет в Россию двух миссионерских работников.

Церковь Ингрии основали в 1611 году, сейчас в неё входят порядка 80 приходов по всей России. Кафедральным собором является церковь Святой Марии в Петербурге. Также у Церкви Ингрии заключено соглашение о сотрудничестве с финской Евангелическо-лютеранской церковью.