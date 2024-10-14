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14 октября, 13:10

Мать, отец и дочь заживо сгорели в частном доме в Омской области

Три человека погибли во время пожара в частном доме в Омской области

Последствия пожара, где погибла семья. Обложка © Telegram / МЧС России

Последствия пожара, где погибла семья. Обложка © Telegram / МЧС России

Семья погибла во время пожара в частном доме в Омской области, рассказали в пресс-службе МЧС России. Всё произошло вечером 12 октября в посёлке Павлоградка.

В вечер трагедии пожарный извещатель подал сигнал о задымлении, его услышала 12-летняя девочка. Она выбежала на улицу и вызвала спасателей. Из охваченного огнём здания также успела выйти 18-летняя сестра. При тушении пламени пожарные обнаружили тела отца, матери и 24-летней дочери. Огонь на 56 квадратах ликвидировали 10 сотрудников и 5 единиц техники.

Как уточнили в ведомстве, взрослые находились в алкогольном опьянении, а старшая сестра была с ограниченными возможностями. По данным местного Следственного комитета, предварительная причина возгорания — неисправность печки.

«Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту пожара, в котором погибли трое жителей Павлоградского района», — говорится в сообщении СК.

Ещё один пожар произошёл в районе Очаково-Матвеевское из-за брошенного окурка
Ещё один пожар произошёл в районе Очаково-Матвеевское из-за брошенного окурка

Ранее Life.ru рассказывал, что два человека погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме в ХМАО. Самостоятельно из здания эвакуировались 60 жильцов, в том числе 10 детей. Для погорельцев подготовили пункты временного размещения.

Александра Мышляева
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