Новый закон угрожает водителям в России лишением прав на срок до полутора лет

Водителей теперь будут лишать прав за использование устройств, скрывающих номера автомобилей. Закон, подписанный президентов Владимиром Путиным, опубликован на портале правовых актов в понедельник, 14 октября.

За применение любых механизмов, которые затрудняют считывание госномера или изменяют его, предусмотрено лишение прав на срок от одного до полутора лет. Аналогичное наказание ожидает водителей за повторное нарушение.

Ранее за вождение с грязными или нечитаемыми номерами водителям в России грозило лишь предупреждение или штраф в 500 рублей. За управление без номеров или с их намеренным изменением можно было лишиться прав на срок до трёх месяцев или получить штраф в размере пяти тысяч.