Новый закон угрожает водителям в России лишением прав на срок до полутора лет
Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие госномеров на срок до 1,5 года
Водителей теперь будут лишать прав за использование устройств, скрывающих номера автомобилей. Закон, подписанный президентов Владимиром Путиным, опубликован на портале правовых актов в понедельник, 14 октября.
За применение любых механизмов, которые затрудняют считывание госномера или изменяют его, предусмотрено лишение прав на срок от одного до полутора лет. Аналогичное наказание ожидает водителей за повторное нарушение.
Ранее за вождение с грязными или нечитаемыми номерами водителям в России грозило лишь предупреждение или штраф в 500 рублей. За управление без номеров или с их намеренным изменением можно было лишиться прав на срок до трёх месяцев или получить штраф в размере пяти тысяч.
А ранее Минздрав опроверг новость о запрете вождения людям с сексуальными расстройствами. Сообщалось, что в чёрный список будет включено десять групп заболеваний, среди которых шизофрения, умственная отсталость, расстройства психики и сексуального предпочтения, такие как эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия или садомазохизм.
Life.ru