Амулет покровителя мужчин спас жизнь бойцу СВО в Курской области
Амулет покровителя мужчин, спасший бойца. Обложка © Telegram / МаrZOеV | Марзоев Олег
Российский военнослужащий из Осетии в Курской области остался жив благодаря цепочке от амулета, которая защитила его от осколка украинской мины, попавшего в шею. Об этом сообщил офицер запаса 58-й армии Олег Марзоев.
Амулет покровителя мужчин, спасший бойца. Фото © Telegram / МаrZOеV | Марзоев Олег
«Пограничнику из Осетии на Курском фронте осколок вражеской мины вошел в шею: но, столкнувшись с металлом цепочки, он прошил только вену и остановился... в двух миллиметрах от артерии», — написал Марзоев у себя в телеграм-канале.
Он рассказал, что боец с перебитой веной смог донести раненого сослуживца до медпункта. После этого его самого эвакуировали, и медики смогли спасти ему жизнь.
Ранее Life.ru рассказывал, что российский боец Давид Губаев с позывным Рамзай благодаря вещему сну спас жительницу ДНР, которая оказалась заживо замурованной в доме, разрушенном украинским снарядом. Всё произошло ещё в 2022 году, кода российская армия освобождала Волноваху. После сновидения наш боец прибыл на место и услышал едва различимый голос, доносящийся из подвала. Он вызвал МЧС, завал тут же был расчищен, и пострадавшую благополучно достали.