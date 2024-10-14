Амулет покровителя мужчин спас жизнь бойцу СВО в Курской области

Российский военнослужащий из Осетии в Курской области остался жив благодаря цепочке от амулета, которая защитила его от осколка украинской мины, попавшего в шею. Об этом сообщил офицер запаса 58-й армии Олег Марзоев.

Амулет покровителя мужчин, спасший бойца. Фото © Telegram / МаrZOеV | Марзоев Олег

«Пограничнику из Осетии на Курском фронте осколок вражеской мины вошел в шею: но, столкнувшись с металлом цепочки, он прошил только вену и остановился... в двух миллиметрах от артерии», — написал Марзоев у себя в телеграм-канале.

Он рассказал, что боец с перебитой веной смог донести раненого сослуживца до медпункта. После этого его самого эвакуировали, и медики смогли спасти ему жизнь.