Ребёнок подорвался на заминированной игрушке-уточке в ЛНР
Подросток в Стаханове получил серьёзные ранения, подорвавшись на заминированной резиновой уточке. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, передают в региональной администрации.
«Подросток в Стаханове получил серьёзные ранения, подобрав заминированную детскую игрушку. В руках у ребёнка взорвалась уточка жёлтого цвета. Парень получил осколочное ранение левого глазного яблока, ссадины мягких тканей лица и осколочное ранение нижней трети левого предплечья», — говорится в сообщении.
Пащенко отметила, что ребёнок находится в состоянии средней тяжести. На данный момент он проходит все необходимые расследования, а позже его переведут в отделение офтальмологии.
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