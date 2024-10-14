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14 октября, 17:29

Мишустин предложил наделять отечественные товары маркировкой «Сделано в России»

Мишустин на экспортном форуме «Сделано в России». Обложка © ТАСС / Астафьев Александр

Мишустин на экспортном форуме «Сделано в России». Обложка © ТАСС / Астафьев Александр

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил использовать маркировку «Сделано в России» в качестве зонтичного бренда для экспорта отечественной продукции. По его словам, это поможет повысить узнаваемость и доверие покупателей.

«Значимый момент — формирование общего, если можно так сказать, «зонтичного» бренда для всей российской продукции. Так уже делали многие государства и добивались успеха. В том числе — по продвижению своих товаров на прилавки магазинов», — сказал Мишустин на экспортном форуме «Сделано в России».

Как отметил премьер-министр, репутация отечественных брендов формируется благодаря совместной работе бизнеса и государства. Он подчеркнул, что запомнить все названия товаров сложно, а новым игрокам почти невозможно войти на рынки. Поэтому, по его мнению, необходимо создать единый знак «Сделано в России», который бы ассоциировался с высоким качеством и повышал доверие к даже менее известным брендам.

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Ранее Life.ru сообщал, что участники Международного экспортного форума «Сделано в России», за организацию которого отвечает Российский экспортный центр (РЭЦ), могут детально ознакомиться с продукцией, произведённой отечественными компаниями. В этом году выставочная зона поделена на четыре блока: «Промышленность и машиностроение», IT, «Медицина», «Креативные индустрии». Всего в них представлено более 50 производителей из разных уголков страны.

Александра Мышляева
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