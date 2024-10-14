Верховный суд решил уволить судью из Ижевска за мат и сожительство с адвокатом
Верховный суд (ВС) России утвердил отставку судьи Александры Хиталенко из Ижевска в Удмуртии, которой были предъявлены обвинения в нарушении профессиональной этики. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на апелляционное определение ВС.
«Решение Дисциплинарной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 21 мая 2024 года оставить без изменения, оставив в силе наложенное ранее дисциплинарное взыскание, учитывая характер дисциплинарного проступка, в виде досрочного прекращения полномочий судьи, апелляционную жалобу Хиталенко Александры Георгиевны — без удовлетворения», — сказано в материале.
Подсудимая состояла в близких отношениях с адвокатом и проживала вместе с ним. В определении говорится, что Хиталенко передавала номер телефона сожителя клиентам в рекламных целях. Кроме того, они проводили совместные консультации на дому по конкретным судебным делам, что тоже было признано нарушением. Вдобавок выяснилось, что экс-судья в разговоре с адвокатом обсуждала вынесенное одним из её коллег постановление и давала ему оценки, используя нецензурную брань, что пополнило список нарушений этических норм.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что Верховный суд рассмотрит жалобу бывшего сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова на пожизненный срок в тюрьме, к которому его приговорили за участие в преступном сообществе и ОПГ. Рассмотрение состоится 23 октября в закрытом режиме.
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