Верховный суд займётся жалобой Арашукова на пожизненное заключение
ТАСС: Жалоба на пожизненный срок Арашукову будет рассмотрена 23 октября
Бывший член Совета Федерации РФ от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец бывший советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Обложка © ТАСС / Новодережкин Антон
Верховный суд РФ 23 октября примет к рассмотрению жалобу экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова на вынесенный ему пожизненный приговор. Заседание пройдёт в открытом формате. Об этом в суде сообщили ТАСС.
Ранее он был осуждён за создание преступной группы, организацию убийств и хищение газа на сумму более 4,4 миллиарда рублей. Вместе с ним на судебном процессе будут рассмотрены жалобы других фигурантов дела, включая его отца Рауля Арашукова.
«В суд поступила жалоба Арашукова Рауля, Арашукова Рауфа и других осуждённых по делу. Рассмотрение назначено на 23 октября 2024 года, заседание пройдёт в открытом режиме» — подтвердили в суде.
Как сообщает Life.ru, судебные разбирательства по делу клана Арашуковых продолжаются уже несколько лет. В марте Преображенский суд Москвы приговорил двоюродного брата экс-сенатора Рауфа Арашукова Руслана к 16,5 годам лишения свободы, а его троюродного брата Беслана — к 16 годам. Оба осуждённых также были признаны виновными в участии в преступном сообществе и хищении природного газа в рамках деятельности «Газпрома».