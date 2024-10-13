Верховный суд займётся жалобой Арашукова на пожизненное заключение

Верховный суд РФ 23 октября примет к рассмотрению жалобу экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова на вынесенный ему пожизненный приговор. Заседание пройдёт в открытом формате. Об этом в суде сообщили ТАСС.

Ранее он был осуждён за создание преступной группы, организацию убийств и хищение газа на сумму более 4,4 миллиарда рублей. Вместе с ним на судебном процессе будут рассмотрены жалобы других фигурантов дела, включая его отца Рауля Арашукова.

«В суд поступила жалоба Арашукова Рауля, Арашукова Рауфа и других осуждённых по делу. Рассмотрение назначено на 23 октября 2024 года, заседание пройдёт в открытом режиме» — подтвердили в суде.